На водителя из Перми, устроившего под Тольятти ДТП с пострадавшим, завели уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 24 сентября минувшего года примерно в 11:30 на 944 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 52-летний житель города Пермь, управляя автомобилем «Opel Meriva», двигался со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. По версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением тольяттинца 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения, полученные мужчиной, относятся к тяжкому вреду здоровью.

Как сообщает облГлавк, несколько дней назад по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.

Если вина автомобилиста будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.