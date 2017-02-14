Зигзаги «Лады»: Новый Филатов и «Бразильская система»

KHL.ru продолжает рассказывать о клубах, оставшихся в нынешнем чемпионате за кубковой чертой. В сегодняшнем материале речь пойдёт о «Ладе». Почему команда, ведомая молодым и амбициозным тренером Артисом Аболсом не смогла попасть в плей-офф? Соответствовал ли состав команды поставленным задачам?

История выступлений «Лады» в КХЛ насчитывает лишь пять сезонов. С 2010-го по 2014-й для тольяттинского клуба был периодом безвременья. Миновав его, обретя новую современную арену, «Лада», тем не менее, пока не добилась сколько-нибудь серьёзных успехов. Нынешний сезон будет третьим подряд, который тольяттинцы завершат после регулярного чемпионата. Возможно ли было выступить более удачно, и каких изменений тольяттинским болельщикам ждать в следующем сезоне? То, что следующий сезон будет, известно уже сейчас. И это по сегодняшним временам немало.

Как складывался чемпионат

По сравнению с предыдущим сезоном изменения в составе «Лады» коснулись, прежде всего, линии обороны. Перебрался в «Салават Юлаев» Дмитрий Воробьёв, ставший лучшим бомбардиром среди защитников и единственным среди коллег по амплуа отыгравшим все 60 матчей регулярки. Уехал осваивать Китай Тобиас Виклунд, в «Югре» оказался Станислав Романов. Заменить их были призваны Тэйлор Аронсон, Кристапс Сотниекс, а также динамовец Глеб Корягин. Главное приобретение в нападение – безусловно, Никита Филатов. Один из самых талантливых российских нападающих, в прошлом сезоне успевший поиграть даже в Высшей лиге, в Тольятти пришёлся ко двору и, по сути, ожидания оправдал, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.

В межсезонье тольяттинцы участвовали лишь в одном предсезонном турнире, домашнем. Итог – третье место на Кубке «Лады». Хозяева смогли обыграть «Барыс» и «Югру», однако уступили «Куньлуню» и «Автомобилисту».

Тольяттинцы начали чемпионат, чередуя победы и поражения, и довольно долго держались в средней части турнирной таблицы. Волею календаря, «Ладе» уже в начале сентября предстояло сыграть в гостях с ЦСКА и СКА. Поездка очков не принесла. В Москве «Лада» уступила 1:6, в Санкт-Петербурге 1:5. После этих матчей главный тренер тольяттинцев Артис Аболс был образен. «Если перед игрой ты знаешь, что большую часть времени тебе придётся обороняться, значит, ты должен быть терпеливым и хорошо играть без шайбы. Ну и, конечно, не давать такие дешёвые шансы сопернику, которые мы изначально предоставили», - заметил он, комментируя поражение от СКА.

«Я разочарован, что не смог убедить игроков, что надо с любым соперником биться с первых до последних минут. Мы сейчас должны настроить эту скрипку Страдивари, чтобы наши игроки выходили и бились», - подвёл он итог матча с ЦСКА. Однако, были в этот период и, несомненно, светлые пятна. Такие, например, как победа 6 сентября над московским «Динамо» (2:1 бул), которое шло в тот момент на втором месте в сводной таблице, или над «Йокеритом» 30 сентября (5:2).

12 сентября «Лада» объявила о подписании контрактов с 35-летним Максимом Рыбиным и его ровесником Андреем Ивановым, которым удалось отлично вписаться в состав команды. «Это игроки возрастные, но мы их взяли с прицелом, что у нас на лидерских позициях практически все игроки молодые, которые раньше в такой роли не играли или начали играть только в прошлом году. Рассчитываем, что Рыбин и Иванов станут наставниками, так как они играли в командах, которые боролись за высокие места», - прокомментировал Аболс Р-Спорту подписание соглашений с новичками.

Однако не миновал «Ладу» и спад. Произошёл он во второй половине ноября, когда команда проиграла семь матчей подряд. С выезда по маршруту Нижнекамск – Казань – Омск – Новосибирск – Новокузнецк тольяттинцы не привезли ни одного очка. Итог – подопечные Аболса откатились на предпоследнее место в общей турнирной таблице. Традиционно появились слухи о возможной отставке главного тренера. Однако Аболса они нисколько не смущали. Так же, как и непростая финансовая ситуация, сложившаяся на тот момент в клубе.

«У нас сейчас чёрная полоса, - заметил Аболс после поражения от «Сибири» 24 ноября. - Команда в трудной ситуации. Спасибо руководству и болельщикам, которые нас поддерживают. Иначе думающим хочу пожелать трезвой головы, здоровья и счастья в личной жизни. Зачем говорить о деньгах? Это самый популярный вопрос. Давайте говорить о хоккее. Ситуация разрешается».

Когда в СМИ назвали даже преемника Аболса на посту главного тренера «Лады» (Андрей Разин), пришлось вмешаться руководству. «Не удивлюсь, если завтра где-то появится информация о том, что «Лада» переезжает играть в Лондон, - саркастически заметил генеральный директор клуба Владимир Вдовин. - Команда под руководством Артиса Аболса продолжает работать в обычном режиме».

Преодолев кризис, «Лада» вернулась, по сути, к первоначальному графику набора очков. Однако для решения задачи попадания в плей-офф этого уже было мало. В конце декабря в Тольятти приехали ЦСКА и СКА. И на сей раз им пришлось приложить титанические усилия, чтобы победить «Ладу». Москвичи вырвали три очка на 55-й минуте (5:4), питерцы и вовсе выиграли лишь в овертайме (3:2). Вела «Лада» две шайбы и в поединке с «Магниткой», однако в итоге чемпионам всё же удалось переломить ход встречи (4:2).

Окончательно разрушила планы тольяттинцев на плей-офф неудачная выездная серия во второй половине января. Началась она с сухого поражения от московского «Динамо» (0:5), продолжилась проигрышами «Локомотиву» (2:4) и «Витязю» (1:4). Выбитая из колеи команда умудрилась после этого дома уступить «Кузне» (1:2 бул.). 28 января «Лада» распрощалась с шансами на кубковый раунд.

Тем не менее, министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин в оценке сезона клуба был сдержан. «Есть экономика, и есть результат, сказал он «Известиям». - Имеются проблемы с титульными спонсорами, которые были у нас раньше. Сейчас мы должны заняться решением этих вопросов, а не тренерскими перестановками. Если вам не дали денег, но поставили задачу, то вы её не исполните. Бюджет «Лады» в этом сезоне соответствовал борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина, и шанс пройти туда у нас был. Но этот бюджет исполнялся не полностью – была задолженность по зарплате за два месяца. Может быть, она и сыграла свою негативную роль.

Ранее Дмитрий Шляхтин сообщил, пожалуй, главную положительную для «Лады» новость: в следующем сезоне команда будет выступать в КХЛ.

Лучший матч

Пожалуй, матч с «Ак Барсом» 2 февраля наиболее ярко демонстрирует одно из главных достоинств «Лады» образца нынешнего сезона – великолепную реализацию бросков по воротам. По этому показателю тольяттинцы занимают третье (!) место в КХЛ, пропустив вперёд лишь лидеров конференций – СКА и «Магнитку». Судя по статистике, практически каждый десятый бросок по воротам, сделанный игроками «Лады», достигал цели.

А в поединке с казанцами над тольяттинской командой уже не довлел груз ответственности – шансы на плей-офф уже были потеряны. Всё это вместе, плюс отличная игра Ильи Ежова позволило «Ладе» нанести «Ак Барсу» одно из крупных поражений в сезоне. Уже ко второй минуте тольяттинцы отправили в ворота Эмиля Гарипова две шайбы. Правда, в первом случае Андрею Иванову помог рикошет. Отразив натиск гостей, «Лада» усилиями Никиты Филатова забила гол в раздевалку – за две секунды до перерыва. Этого гандикапа ей вполне хватило для победы, несмотря на то, что «Ак Барс», до этого потерпевший самое крупное поражение в своей КХЛ-овской истории (2:8 от «Нефтехимика»), приложил все усилия, чтобы избежать второго проигрыша. Итог – 23 броска тольяттинцев по воротам превратились в 4 гола, в то время, как все 37 «выстрелов» «Ак Барса» стали холостыми.

«Большое спасибо тем болельщикам, кто поддерживал нас каждый матч, и тем, кто нас не поддерживал, - заметил после игры Артис Аболс. - Эта победа — как эликсир на рану».

Худший матч

5 января в Тольятти приехал «Трактор». У «Лады» еще оставались теоретические шансы включиться в борьбу за плей-офф. Тем более, за два дня до этого тольяттинцы, несмотря на поражение (2:4) весьма достойно сопротивлялись «Магнитке», вели в счёте (2:0). Но с челябинцами игра у «Лады» откровенно не получилась. Первый период прошёл на встречных курсах, и уже на третьей минуте счёт открыло четвёртое звено гостей – Артём Пеньковский откликнулся на передачу Александра Шарова. Второй период начался с атак «Лады», но Павел Францоуз устоял, а гости дождались своего шанса, когда тольяттинцы остались втроём. Пол Щехура, спокойно выкатившись на убойную позицию, расстрелял ворота Ильи Ежова. В заключительном периоде «Трактор» действовал строго по результату, не дав хозяевам шансов вернуться в игру, а на предпоследней минуте Константин Климонтов поставил точку в матче, поразив пустые ворота.

После игры Артис Аболс выдал впечатляющую тираду: «От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Игра была со стороны одной команды – со стороны «Трактора». Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты, там точного паса не было видно. Во втором периоде игра улучшилась, но пропустили «три на пять». «Трактор» не зря там, где он есть. Команда стабильная, пропускает мало. Да, в третьем периоде они сыграли немножко пассивно, но очень грамотно от обороны. Ничего не дали нам создать. Мы не были готовы играть. Стыдно».

Тренер

Нынешний сезон – второй для 44-летнего латышского тренера в тольяттинском клубе. Придя летом 2015-го на должность старшего тренера, он уже 17 сентября принял команду у ушедшего в отставку Сергея Светлова, а 13 ноября избавился от приставки «и.о.». До «Лады» было рижское «Динамо» и выход с ним в плей-офф в сезоне 2013/14.

В Тольятти Аболсу пришлось столкнуться со всем списком проблем небогатых клубов: ограниченное финансирование, связанный с ним небольшой выбор игроков. Плюс – задержки в выплате заработной платы, которые всегда негативно сказываются на результатах. В Тольятти трудности оказались временными, однако они были, и тренерскому штабу «Лады» вместе с руководством приходилось прикладывать некие усилия, чтобы держать команду под контролем.

Более того, Аболсу удалось выстроить систему, прежде всего, игры в большинстве. В итоге тольяттинцы занимают весьма солидное девятое место в лиге по его реализации (21,1%). Ну а про бережное отношение к голевым моментам уже говорилось.

На протяжении всего чемпионата Аболс удивлял образными комментариями матчей, пресс-конференции с его участием никогда не превращались в формальность. Вот некоторые из них. «Уже в раздевалке посмеялись, может, нам лучше пропускать первыми?» - после победы над «Йокеритом» 30 сентября. «Во втором периоде мы перетасовали тройки, заиграли активнее и проще, а когда счёт стал 3:2, опять решили, что пора нам играть слишком умно, так, как нам даже мастерство пока не позволяет» - после выигрыша у «Югры» 26 октября. Виновником поражения от «Нефтехимика» 16 ноября Аболс в шутку назвал астрономическое явление. «Бывают дни, когда всё невпопад. Сегодня, наверное, у нас был такой день. Полнолуние, которое было на днях, сильно подействовало».

Комментируя информацию о финансовых проблемах, Аболс был весьма эмоционален. «После того как о нас в Интернете появилась негативная информация, команду как будто подменили, - заметил он после поражения 22 ноября от «Авангарда». - Как бы банально это ни звучало, весь секрет спрятан в головах хоккеистов. Что там переклинило, мне трудно сказать. Буквально неделю назад у нас был выезд Уфа – Челябинск – Магнитогорск. Мы выиграли только в Челябинске, но хорошо играли и в Уфе, и в Магнитогорске. Так что те, кто выставил эту информацию на всеобщее обозрение… Если хотели нагадить, им это удалось, а если взбодрить команду перед этим тяжёлым пятиматчевым выездом, то не получилось». Ну а после поражения 16 января от «Локомотива» главный тренер «Лады» вспомнил о футболе: «Конечно, мы хотим забивать голы, но когда мы играем попроще – лучше результат. Тем не менее, идёт перекос в атаку, а играть по бразильской системе у нас не получается».

По какой системе будет играть «Лада» в следующем сезоне – пока неизвестно. Прежде всего, это зависит от того, останется ли в команде Аболс. Опасностями тренера, в свободное время занимающегося автогонками, точно не испугаешь. Несмотря на отрицательный результат, приобретён неоценимый опыт. Это поняли и в руководстве латвийской федерации хоккея – вчера было объявлено, что Артис Аболс вошёл в тренерский штаб национальной сборной, став помощником Боба Хартли, и будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира.

Открытия

Прежде всего, в этой рубрике стоит упомянуть о 21-летнем нападающем Денисе Зернове, для которого нынешний сезон стал дебютным в КХЛ. И уже в первом своём матче он открыл счёт заброшенным шайбам в лиге. Более того, гол в ворота «Нефтехимика» стал и победным.

Появляясь в начале чемпионата в составе от случая к случаю, с середины октября Зернов – уже твёрдо в основе, а его игровое время неуклонно растёт. 25 и 27 октября ему удалось отличиться в двух матчах подряд. Более того, голом в ворота «Югры» он снова принёс победу своей команде и заслуженно был признан лигой лучшим новичком десятой игровой недели. На данный момент в активе Зернова – 12 (6+6) очков в 48 матчах. Для новичка – отличный результат.

Также можно отметить и Виктора Комарова, для которого нынешний сезон стал вторым в составе тольяттинского клуба, и по сравнению с предыдущим 22-летний форвард удвоил свою результативность. Что касается лучшего бомбардира команды, Никиты Филатова, то вряд ли его можно отнести к открытиям.

Возможности воспитанника армейской школы, имеющего опыт выступления в НХЛ, известны всем. Однако именно в этом сезоне Филатову удалось решить все свои околохоккейные проблемы, пересмотреть отношение к игре и выйти на тот уровень, которого и ждал от него тренерский штаб «Лады».

Разочарования

31-летний Микаэль Юханссон приходил в «Ладу», имея за плечами два удачных сезона в Швеции и в Швейцарии, где, выступая, соответственно, за «Ферьестад» и «Рапперсвиль», набирал более 40 очков за сезон. Однако в Тольятти у шведа не сложилось. После 12 матчей, в которых он сумел отметиться лишь 4 (1+3) очками при показателе полезности (-2), Юханссон был отправлен в ВХЛ. Проведя один матч за «Дизель», он вернулся на родину, заключив соглашение с ХИФКом.

«Швед так и не стал тем лидером, которого рассчитывали увидеть, приглашая его. К Микаэлю были большие претензии у тренерского штаба команды, он так и не смог адаптироваться к высоким требованиям КХЛ», - приводит ТАСС слова своего источника в клубе.

Кроме того, в начале декабря «Лада» расторгла по обоюдному согласию сторон контракт с опытным нападающим Антоном Крысановым, который в 25 матчах набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». Через некоторое время воспитанник тольяттинского хоккея и серебряный призёр чемпионата России подписал контракт с «Амуром».

Мнение эксперта

Александр Бойков: Аболс сработал очень неплохо

- Начать с того, что у «Лады» практически не было шансов попасть в плей-офф. 18 очков до кубковой зоны это подтверждают. Причин несколько. Во-первых – комплектование команды. Затем финансовые возможности. Клуб берёт тех игроков, которые доступны. В том числе тех, кто по каким-то причинам не подошёл другим командам – селекция по остаточному принципу. Однако, не зная точно, что у «Лады» с деньгами, трудно рассуждать, можно ли было взять других.

Кто из игроков «Лады» сейчас мог бы усилить клубы, попавшие в плей-офф? Таких единицы. К примеру, голкипер Илья Ежов, молодой защитник Ефим Гуркин, Никита Филатов, который вернулся на свой уровень, возможно, Георгий Белоусов, который проводит очень хороший сезон.

Нельзя не сказать о стратегии. Клуб, не имеющий больших финансовых возможностей, за счёт правильно выбранного пути, развития школы может, наверное, не сразу, а на третий примерно год существования (а «Лада» после возрождения проводила как раз третий сезон) наработать базу для того, чтобы выстрелить. Но тольяттинцы этим похвастаться не могут.

При всём этом хотелось бы выделить работу Артиса Аболса. Многие критикуют его и говорят, что не понимают, за что он получил этот пост. Считают, что кто-то другой справился бы с этой задачей лучше. Я же считаю, что тренер сработал очень неплохо по некоторым моментам. За него не говорит результат, поскольку он отрицательный. Однако, наблюдая за матчами «Лады», я чётко видел, чего хочет от команды её тренер с точки зрения системы игры. Другое дело, что у него не было стержневых игроков, быть может, легионеров, которые на стабильном уровне могли бы набирать очки.

В заслугу Аболса я бы поставил и игру в большинстве, которая находилась на выдающемся уровне, учитывая возможности клуба. Восьмое место по голам, девятое – по эффективности большинства. Ну и эффективность реализации бросков – тут вообще удивительный результат. Только СКА и «Магнитка» опережают тут «Ладу», но они, несомненно, превосходят её и в мастерстве. Также заслуга Аболса – это возвращение на свой уровень Никиты Филатова. 19 шайб – очень хороший результат. И главному тренеру удалось найти подход к игроку и встроить его в систему.

Материал: www.khl.ru