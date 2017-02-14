В Тольятти произошел очередной поджог автомобиля (фото)

В ночь с 13 на 14 февраля в 2 квартале Автозаводского района произошло возгорание автомобиля. 

«СанЙонг» был припаркован около дома 19 по бульвару Кулибина. Около 4 утра на пульт дежурного службы пожаротушения города поступило сообщение о том, что горит корейская легковушка. На место прибыли сотрудники 11 пожарной части. Возгорание было быстро устранено, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

У автомобиля было повреждено лобовое стекло, панель и передний бампер. Предположительно причиной возгорания стал поджог.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.02.2017 12:03 [99] (0)
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