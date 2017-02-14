Во время ЕГЭ около школ телефоны перестанут ловить сеть

Государственная комиссия по радиочастотам Минкомсвязи России готовится разрешить установку в пунктах сдачи ЕГЭ блокираторов радиосигнала. В марте этот вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии, сообщают «Ведомости». Источник в Рособрнадзоре подтвердил, что вопрос обсуждается.

После одобрения ГКРЧ станет возможной массовая установка «глушилок» во всех пунктах проведения экзаменов. По оценке издания, на оснащение 5500 школ может потребоваться до 200 миллионов рублей.

При этом источник в одной из крупнейших сотовых компаний заметил, что заглушить сигнал только внутри школы вряд ли получится. Поэтому операторам придется изменять покрытие в районе пунктов сдачи ЕГЭ.

О возможности повсеместного использования «глушилок» при сдаче ЕГЭ в Рособрнадзоре заявляли еще в 2016 году. Но затем Роскомнадзор оштрафовал школы, которые использовали подобные устройства, так как это не было санкционировано ГКРЧ.