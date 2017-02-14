Молодых тольяттинцев приглашают к участию в форуме «Межкультурный диалог»

28 февраля с 14:00 до 17:30 на площадке Колледжа технического и художественного образования (ул. Воскресенская, 18) пройдет X Международный форум «Межкультурный диалог».

Главной темой докладов участников форума станут актуальные вопросы международных отношений, социально-эконом ического развития и гуманитарных связей в рамках сотрудничества между Россией и странами Восточной Азии.

В этом году членами жюри и экспертной комиссии выступят представители зарубежных стран, которые будут оценивать доклады, посвященные темам науки и образования, бизнеса, истории и культуры Китая, Японии, Кореи и Таиланда.

К участию в Международном форуме приглашаются студенты вузов и учащиеся общеобразователь ных и средних специаль ных учебных заведений Самарской области в возрасте от 14 до 30 лет. По итогам работы форума авторы докладов, отмеченных наивысшими оценками экспертной комиссии, смогут принять участие в конкурсе за получение стипендии Форума.

Регистрация участников открыта до 25 февраля 2017 года, заявки принимаются в электронной форме.

Подробности по телефону: (8482) 740-681, +7 (962) 614-06-81; Группа ВКонтакте: vk.com/invoku.