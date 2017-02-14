На дорогах Тольятти прошла акция ко Дню Святого Валентина

В Тольятти сотрудники ГИБДД вместе с волонтерами – студентами индустриально-педагогического колледжа провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты», приуроченную ко Дню Святого Валентина.

Волонтеры раздавали автолюбителям и прохожим памятки с правилами дорожного движения, шары цвета сигналов светофора и своеобразные «валентинки».

Водителям рекомендовали снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и обращать внимание на пешеходов, готовящихся к переходу проезжей части. А пешеходам, в свою очередь, напомнили о том, что нужно быть предельно внимательными и о том, что не стоит рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.

«Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты» - с девизом акции согласились большинство тольяттинцев, отмечают в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
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  3. 14.02.2017 13:05 [79] (0)
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