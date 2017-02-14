В России представлен проект «Карта убитых дорог»

Сегодня координатор проекта «Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев и эксперты Дмитрий Цопов и Елена Крылова представили сайт, с помощью которого пользователи смогут сообщить о проблемных дорогах и повлиять на ситуацию в своем регионе.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах. Его главные задачи - ремонт дорог с учетом мнения россиян и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Кроме того Общероссийский народный фронт в рамках работы нового проекта запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты(яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Полученные сведения ОНФ будет перенаправлять в дорожные ведомства регионов, сообщила пресс-служба ОНФ.