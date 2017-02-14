Судебные приставы взялись за тольяттинца, нарушившего ПДД 38 раз

Сразу 38 исполнительных производств о взыскании административных штрафов было возбуждено судебными приставами Тольятти. Мужчину, неоднократно нарушившего ПДД, все же убедили погасить свои долги.

Большую часть требований, содержащихся в исполнительных документах, должник исполнил в установленный законом срок для добровольного исполнения. Однако по 13 исполнительным производствам, сумма штрафов по которым составила 25 тысяч рублей, должник исполнять не торопился.

В связи с этим судебными приставами – исполнителями были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 13 тысяч рублей. Также должник был предупрежден, что в случае неуплаты задолженности, он будет ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации и в специальном праве на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ). Гражданину дали 5-дневный срок для погашения всех задолженностей.

Взвесив все «за» и «против», мужчина погасил оставшуюся задолженность за административные правонарушения в размере 25 тысяч рублей и исполнительский сбор в доход государства 13 тысяч рублей, всего 38 тысяч рублей. Исполнительные производства в отношении гражданина Д. были окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 
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  3. 14.02.2017 13:48 [23] (0)
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