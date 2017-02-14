Ухудшившееся самочувствие водителя стало причиной ДТП с двумя легковушками и маршруткой

13 февраля в 18 часов на перекрестке улиц Автостроителей и Дзержинского произошло столкновение двух легковушек и маршрутного такси.

Прибыв на место происшествия, спасатели оказали первую медицинскую помощь водителю автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным столкновение на оживленном перекресте произошло из-за того, что один из автовладельцев почувствовал себя плохо и не справился с управлением машины, сообщает глава «Центра Гражданской Защиты» Андрей Дербенев.

За 13 февраля спасатели «Центра Гражданской Защиты» отработали 9 вызовов, из них 1 ДТП и отлов дикого животного, о котором сообщалось ранее.