Ухудшившееся самочувствие водителя стало причиной ДТП с двумя легковушками и маршруткой

13 февраля в 18 часов на перекрестке улиц Автостроителей и Дзержинского произошло столкновение двух легковушек и маршрутного такси.

Прибыв на место происшествия, спасатели оказали первую медицинскую помощь водителю автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным столкновение на оживленном перекресте произошло из-за того, что один из автовладельцев почувствовал себя плохо и не справился с управлением машины, сообщает глава «Центра Гражданской Защиты» Андрей Дербенев.

За 13 февраля спасатели «Центра Гражданской Защиты» отработали 9 вызовов, из них 1 ДТП и отлов дикого животного, о котором сообщалось ранее.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.02.2017 14:17 [169] (0)
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