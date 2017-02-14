В Тольятти граждан ждут на прием по вопросам здравоохранения

16 февраля в регионе пройдет целевой прием граждан по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи. Приемы проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В Тольятти жителей будут ждать в 10:00 в трех учреждениях: «Тольяттинской городской клинической больнице №2 им. В.В. Баныкина», «Тольяттинской городской больнице №4» и «Тольяттинской городской поликлинике №1», сообщает мэрия.

В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению нарушений в сфере здравоохранения.

Прием будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди. Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03.
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  3. 14.02.2017 14:39 [88] (0)
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