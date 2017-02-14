Тольяттинцы успешно выступили на первенстве России по скалолазанию

C 8 по 12 февраля в Тюмени состоялись первенство России по скалолазанию в скорости и всероссийские юношеские соревнования в трудности и боулдеринге. Участие в минувших соревнованиях, прошедших на скалодроме в Легкоатлетическом манеже, приняло рекордное число спортсменов за последние годы – свыше 600 из 35-ти регионов страны.

Абсолютно лучший результат в Тюмени показала бронзовый призер первенства мира (2016) в многоборье Луиза Емельева (ЯНАО). Воспитанница Людмилы Мамаевой собрала максимум призовых мест (4): стала первой в трудности и двоеборье, второй – в скорости и боулдеринге.

Воспитанники МБУДО СДЮСШОР №14 «Жигули» достойно выступили на этих соревнованиях, успешно решили поставленные задачи на этот этап. Тимофей Софрыгин и Ярослав Недумов выполнили норматив 1 разряда, с чем мы их и поздравляем, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Следующее первенство России пройдет с 26 по 30 марта в Калининграде (трудность), а ВЮС состоятся также в самом западном регионе страны – с 29 марта по 2 апреля (скорость, боулдеринг).