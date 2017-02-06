В ГИБДД напомнили водителям о четырех рейдах на этой неделе

На территории города зарегистрировано большое количество дорожных аварий, травмы в которых получили 116 человек, 2 погибли. Значительное количество нарушений, выявляемых сотрудниками ГИБДД свидетельствует о том, что участники дорожного движения не задумываются о последствиях.

Кроме ежедневного выявления нарушений ПДД РФ на текущей неделе сотрудниками Госавтоинспекции проводятся специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы.

В четверг, 16 февраля будет проведено специальное профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.

Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей, в этом году ранения в ДТП получили 5 маленьких пассажиров. В целях предотвращения ДТП с участием детей-пассажиров

17 февраля сотрудниками ГИБДД будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за применением детских удерживающих устройств. Экипажи отдельного батальона дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к образовательным учреждениям.

Также, 17 февраля будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за осуществлением пассажирских перевозок

В субботу, 18 февраля, будет проведено мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.