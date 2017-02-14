Тольяттинцев приглашают на Масленичную ярмарку

В Тольятти для взрослых и детей пройдет Масленичная ярмарка! Мероприятие состоится 26 февраля с 12:00 до 16:00 в ДК "Тольяттиазот" (Коммунистическая, 12).

Гостей мероприятия ждет масса ярких, интересных и вкусных событий!

В программе:

- Масленичная ярмарка на площади ДК;

- Театрализованное представление «Картины маслом» от театра «Вариант»;

- «Музыкальная карусель» с участием творческих коллективов ДК (Хор ветеранов, ансамбль «Бэби-шлягер», вокальная студия Леонида Родыгина, баянист Владимир Четвертаков);

- Блины масленые от щедрой Масленицы;

- Задорный флэшмоб от ансамбля «Эмпилс» и школы современной хореографии «Династия»;

- Конкурс масленичных кукол «Красная краса русая коса»;

- Народные игры и забавы: конкурсы, викторины, состязания силачей;

- Призы и подарки всем участникам от Тольяттиазот.