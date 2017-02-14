«Волга Квест 2017»: итоги первой части

11 февраля в Тольятти стартовала Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». Старт состоялся у пирса в районе набережной 8-го квартала.

Команды каюров сразу взяли хороший темп, но впоследствии сильно растянулись относительно друг друга. Тёплая погода и в результате мягкая трасса несколько поубавили пыл спортсменов. Однако к вечеру температура заметно снизилась.

Арсений Тюрюмин, вырвавшийся вперед на первом этапе, второй этап уступил чеху Жиндре Зеленке. Но уже в следующем, третьем этапе, вновь взял лидерство оторвавшись от чеха на 19 минут 7 секунд. Отрыв Тюрюмина от Зеленки по результатам трех этапов составил 13 минут 30 секунд. Специалисты говорят, что для 290 километров линейной части такой отрыв не будет заметным преимуществом.

Поговаривают, что опытный чех намеренно тормозил свих собак, и был расстроен, что слишком мало отпустил вперед Тюрюмина. Возможно это часть его тактики – заставить молодого амбициозного каюра стараться увеличивать отрыв, накапливая усталость собак. Ведь двух собак Арсений уже привез в нарте на финиш третьего этапа.

Жиндра Зеленка получил травму ноги на трассе, при медосмотре серьезных повреждений обнаружено не было. И все последующие дни, на вопрос - «Как ваша нога?», чех неизменно отвечал – «Очень хорошо!»

Но вернемся к первому этапу в 57 километров, по результатам которого с гонки снялся один каюр. Александр Бондарев провел на трассе около 14 часов, что более чем в два раза превышает результат лидера этапа. Финишировав в Сосновом Солонце, Бондарев заявил о своём снятии, заявив позже, что и собаки, и он сам здоровы и физически прошли этап хорошо.

С выключенным фонарем на финиш первого этапа пришел Вячеслав Демченко. Является ли это частью тактики постоянного участника гонок «Волга Квест» или объясняется временной неисправностью доподлинно неизвестно.

Демченко стабильно держится за парой лидеров и есть мнение, что опытный каюр бережет собак, на расстоянии наблюдая борьбу за первенство в этапной части гонки. К тому же, некоторые специалисты отмечают, что собаки Демченко выглядят заметно свежее конкурентов.

Однако, на старте третьего этапа в упряжке Демченко осталось меньше всех собак среди тех, кто заявлен на дистанцию 520 километров. Сняв за два дня трех псов, «Русский Джефф Кинг» (прозвище Демченко) вышел на трассу на девяти собаках, воспользовавшись еще и правом замены нарты.

Гонка «Волга Квест» - это гонка высокой категории сложности и снятие собак с дистанции здесь не редкость. Лишь упряжки Тюрюмина и Зеленки вышли на старт третьего этапа в полном составе. Максим Любавин, представляющий Климовск и Тольятти снял двух собак, а остальные каюры по одной.

Юлия Конопельцева, вышедшая на старт третьего этапа на 7 собаках и сражавшаяся за кубок «Средней Волги» с Дмитрием Смирновым, приняла решение сняться с гонки.

Гонщица «Юкон» (прозвище Юлии) делала остановку в лесу на три часа для отдыха, это позволило ей переждать пургу, разыгравшуюся впереди, дальше по трассе. Отважный каюр ночевала в спальнике возле нарты и отдохнув команда продолжила движение.

Но трассу заметно перемело и даже, не смотря на то, что собаки Смирнова довольно хорошо прошли переметенные участки, Конопельцева, видимо принимая во внимание свое и собак состояние, решила команду снять.

Хендлер Арсений Белорусец (он же и муж, и отец детей Юлии) сразу же выехал на чек-поинт Сосновый Солонец вместе с волонтером из Сыктывкара Сергеем Лекомцевым. Они доставили команду Конопельцевой на базу в Усладе, где Юлию уже ждал горячий ужин.

Пришедший на Самарскую Луку мороз сделал трассу более твердой, и средняя скорость упряжек заметно выросла по сравнению с первым днем гонки. Третий этап упряжки проходили со средней скоростью от 8,11 км/ч до 13,9 км/ч.

Определился победитель дистанции «Средняя Волга» на «Волга Квест 2017». Им стал Дмитрий Смирнов из Москвы, прошедший дистанцию 230 километров за 25 часов 45 минут и 30 секунд. Дмитрий заявил, что, с большой долей вероятности, в следующем году он пойдет на полную дистанцию «Волга Квест».

14 февраля объявлен днем отдыха. 15 февраля в 9:00 начнется старт второй части гонки. Оставшиеся 290 километров каюры пройдут по Волге.

Гонщики стартуют в порядке лидерства, так называемая «гонка за лидером». Первым отправится на дистанцию Арсений Тюрюмин, за ним с разницей, образовавшейся по итогам первой части гонки (13 минут 30 секунд) – Жиндра Зеленка. Далее Вячеслав Демченко через три часа, еще через три часа Алексей Перевозчиков. Максиму Любавину перенесено время старта, и он стартует через час после Перевозчикова.

На берегах реки развернуты три чек-поинта, в одном из них гонщики должны будут сделать обязательную остановку на 8 часов. Участники сами выберут, где именно они будут отдыхать: в Русской Бектяшке, на базе «Альбатрос» или на «Русском Берегу». Хендлерам так же разрешена заброска дополнительного снаряжения на второй чек-поинт. При этом им запрещено помогать гонщикам.

Финиш состоится в городе Бόлгар.

Александр Бондарев о «Волга Квест 2017».

Снявшийся после первого этапа спортсмен поделился своими впечатлениями о гонке и раскрыл возможную причину долгого прохождения этапа.

ПС: Какие ожидания от гонки были

АБ: О гонке я слышал от Максима Любавина, от Арсения Белорусца. Что один, что другой говорили, что это другая гонка, не та, которую мы проходили до этого, - я дважды участвовал в Северной Надежде.

Я пытался выяснить – что же всё-таки другое. Приехал сюда, прошёл, к сожалению, только один этап и на себе убедился, что гонка действительно другая. В плане общения, в плане атмосферы эти гонки сопоставимы. Но она построена организационно по-другому. Она носит кочевой характер, не стационарный, как Северная Надежда. И естественно, другие условия ландшафтные на трассе, рельеф, открытые пространства. Мне это ОЧЕНЬ понравилось. Это квест, это испытание.

Зная, что гонка будет очень рельефной, я всё позднее лето и осень готовился физически – гонял на велосипеде, гонял с собаками на велосипеде. Доходило до 25, до 40 километров… Собаки физически прошли хорошо. Я физически выдержал это. Но, к сожалению, у нас не получилась единая команда с собаками. Они почему-то не хотели уходить от людей на переходах через дорогу, где я тратил много времени и сил чтобы их развернуть, они запутывались.

ПС: Т.е.в основном внешние отвлекающие факторы и несработанность команды?

АБ: Не сработанность – да. Над этим надо работать. Не знаю, как на следующий год, но я думаю – я вернусь сюда.