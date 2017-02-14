Театр «Дилижанс» объявляет кастинг в театральные студии!

Театр "Дилижанс" объявляет о наборе в театральные студии. Приглашаются ребята трёх возрастных групп: 9-11 лет, 12-14 лет и 14-18 лет. Кастинг состоится 21 февраля в 18-00.

Занятия проводятся на базе театра «Дилижанс» и Детской музыкальной школы №4. Обучение включает тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи, участие в учебных спектаклях, городских, областных и международных конкурсах, активное вовлечение в творческую жизнь театра.

Руководители студий – актёры театра «Дилижанс»:

- Андрей Сергеевич Пономарёв (возрастная группа 9-11 лет),

- Илиана Васильевна Хитяева (возрастная группа 12-14 лет),

- Леонид Юлианович Дмитриев (возрастная группа 14-18 лет).

На кастинг необходимо подготовить рассказ о себе и творческий номер (на выбор: песню, басню, стихотворение).

Количество мест ограничено.

Запись по тел. 34-52-76, 34-20-50.

Адрес театра «Дилижанс»: Степана Разина, 93.