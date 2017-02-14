Тольяттинцев приглашают на масленичные гуляния на берегу Волги

26 февраля Гостиничный комплекс «Парк Отель» приглашает на масленичные гуляния на берегу Волги.

С 12 часов на фоне Жигулёвских гор Русская красавица начнет свой сказ о «Масленой неделе». На площадке кафе-гриль «Удачное место» пройдет концертная программа с участием дуэта «Субботея» и танцевального коллектива «Забава».

Народные игры придутся по вкусу гостям всех возрастов. Гурманов ждет дегустация швейцарских блюд и сыров, а также их розничная продажа.

Проводы зимы на площадке ГК «Парк Отель» оставят яркие впечатления и запомнятся вкусными блинами, горячительными напитками и угощениями.

Тольяттинцев ждут на семейном празднике в гостиничном комплексе «Парк Отель». После сожжения чучела Зимы продолжить праздник можно будет в ресторане «Хороший» и кафе-гриль «Удачное место». Подробности уточняйте по телефонам 8 (8482) 48-93-43, 48-97-97.