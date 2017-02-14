В ДТП на Южном шоссе пострадала 5-летняя девочка

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение из больницы, о том, что за медицинской помощью обратился несовершеннолетний: 5 января в 12:40 27-летняя девушка, управляя «Ладой Гранта», двигалась по Южному шоссе. Не справившись с рулевым управлением, она допустила наезд на снежный вал, расположенный справа по ходу движения.

В результате ДТП  травмы получил пассажир, 5-летняя девочка, у нее ушиб мягких тканей шеи, назначено амбулаторное лечение. Девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, в детском удерживающем устройстве.

В отношении водителя автомобиля «Лада» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, составлен административный материал за нарушение п.9.1 ПДД РФ, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.  

Перевозя ребенка в автомобиле необходимо быть особенно внимательными и острожными  -  в этом году  ранения в ДТП получили 5 несовершеннолетних пассажиров. Мало пристегнуть маленького пассажира, необходимо еще и соблюдать правила дорожного движения. Осуществляя перевозку ребенка, водитель должен быть предельно внимательным и осторожным.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.02.2017 18:04 [54] (0)
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