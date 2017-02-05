Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий

В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».

Сервис «Ипотека-Онлайн» ранее был доступен только партнерам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Теперь им может воспользоваться любой желающий. Благодаря сервису клиент может пройти все этапы оформления ипотечного кредита удаленно, офис нужно будет посетить один раз — для оформления сделки. Срок рассмотрения заявки — от двух до пяти рабочих дней. Для пользователей действует личный кабинет заемщика, где можно общаться с менеджером банка, направлять в банк пакет документов по объекту недвижимости для дальнейшего оформления ипотеки. В программе также видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ. Подать документы на регистрацию в Росреестр можно за 15 минут в офисах партнеров-застройщиков. Через 5-7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту. Ранее эта операция занимала до 30 дней.

​По информации пресс-службы Поволжского банка постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка в Поволжье. В 2016 году было выдано более 47 тысяч кредитов, доля Поволжского банка в ипотечном кредитовании составила почти 60%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.