«КомАр» и «Викинги» устроят хоккейную битву 23 февраля

23 февраля на «Лада-Арене» состоится долгожданный хоккейный матч между командой артистов театра и кино «КомАр» и тольяттинскими «Викингами» — самой титулованной из любительских городских команд, многократно побеждавшей на международных турнирах среди любителей.

Стало известно, что в составе «комаров» помимо артистов будут играть и настоящие легенды хоккея СССР, например, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира и Европы Василий Первухин и Вячеслав Анисин.

Нашу тольяттинскую дружину будут представлять горожане из разных сфер деятельности, объединённые желанием играть в хоккей. Так, шлемы «викингов» наденут руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, в прошлом бывалый хоккеист Павел Баннов, гендиректор ХК «Лада» Владимир Вдовин, президент СК «Мега-Лада» Алексей Степанов и другие. Бессменный капитан команды — известный в Тольятти бизнесмен Александр Щербаков.

В День защитника Отечества часть билетов на матч будет передана в городскую войсковую часть для солдат срочной службы. Другая часть пригласительных достанется воспитанникам социального приюта «Дельфин».

Начало мероприятия в 17:00. Стоимость билетов от 200 рублей. Приобрести можно в билетных кассах города (ТЦ Русь, ТРЦ Аэрохолл, ТРК Капитал, ДКИТ, ДК «Тольятти», ЛДС «Лада-Арена»).