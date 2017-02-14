В Тольятти продавец предотвратил кражу и передал вора полицейским

Во время патрулирования сотрудники ППС получили сообщение о том, что в одном из супермаркетов на бульваре Буденного злоумышленник пытался похитить продукты питания на общую сумму в 3 000 рублей. Продавец магазина заметил, как мужчина схватил товар, и успел остановить его, после чего позвонил в полицию и удерживал подозреваемого до приезда стражей правопорядка.

Патруль прибыл по указанному адресу в течение нескольких минут. Предполагаемого злоумышленника - 28-летнего жителя одной из соседних областей, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в облГлавке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам «Покушения на кражу». Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.02.2017 19:08 [75] (0)
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