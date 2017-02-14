Тольяттинские лыжники стали призерами «Лыжни России-2017» в Самаре

11 февраля в Самаре состоялась 35-я лыжная гонка «Лыжня России». На старт самой массовой лыжной гонки было зарегистрировано 9875 человек во всех возрастных группах от самых юных воспитанников до мужчин и женщин 65 лет и старше, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.
Призерами и победителями XXXV-й лыжной гонки “Лыжня России – 2017” в Самаре стали:
5 км
Юноши 16-18 лет
1 - Александров Игорь - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти
2 - Чапаев Александр - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти
Юноши 15 лет и моложе
2 - Меркульев Матвей - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти
3 - Шинин Роман - МБУ ДО CДЮСШОР № 1, Тольятти
Женщины 65 лет и старше
2 - Чемпалова Любовь - г. Тольятти
10 км
Мужчины 19-34 года
3 - Куторкин Александр - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, г. Тольятти
Женщины 19-34 года
2 - Белозерцева Екатерина - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, г. Тольятти
Мужчины 35-49 лет
1 - Александров Александр - г.Тольятти
Мужчины 50-64 лет
2 - Денисов Николай - г. Тольятти
3 - Меркушев Александр - г. Тольятти.