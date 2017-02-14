Тольяттинские лыжники стали призерами «Лыжни России-2017» в Самаре

11 февраля в Самаре состоялась 35-я лыжная гонка «Лыжня России». На старт самой массовой лыжной гонки было зарегистрировано 9875 человек во всех возрастных группах от самых юных воспитанников до мужчин и женщин 65 лет и старше, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Призерами и победителями XXXV-й лыжной гонки “Лыжня России – 2017” в Самаре стали:

5 км

Юноши 16-18 лет

1 - Александров Игорь - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти

2 - Чапаев Александр - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти

Юноши 15 лет и моложе

2 - Меркульев Матвей - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, Тольятти

3 - Шинин Роман - МБУ ДО CДЮСШОР № 1, Тольятти

Женщины 65 лет и старше

2 - Чемпалова Любовь - г. Тольятти

10 км

Мужчины 19-34 года

3 - Куторкин Александр - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, г. Тольятти

Женщины 19-34 года

2 - Белозерцева Екатерина - МБУ ДО СДЮСШОР № 1, г. Тольятти

Мужчины 35-49 лет

1 - Александров Александр - г.Тольятти

Мужчины 50-64 лет

2 - Денисов Николай - г. Тольятти

3 - Меркушев Александр - г. Тольятти.