Для тольяттинских школьников пройдет конкурс по истории родного города

20 февраля в Тольятти начнется исторический конкурс «Повесть городских лет».

Соревноваться будут ученики 8-11 классов. Конкурс пройдет в два тура — первый стартует уже 20 февраля. До 26 марта школьники должны написать «летописи», основанные на краеведческих исследованиях. Работы будут посвящены следующим темам:

— зарождение, строительство и переименование Ставрополя-Тольятти;

— строительство промышленных предприятий;

— создание научных, медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также памятников и культовых сооружений;

— городские события: торжества, праздники, фестивали, акции, спортивные соревнования, демонстрации, субботники и т.д.;

— яркие личности и простые жители Ставрополя-Тольятти.

Второй тур конкурса пройдет 19 апреля. Ребята примут участие в викторине, посвященной истории нашего города. Жюри определят победителей по сумме баллов за два тура — их ждут дипломы и денежная премия.

В конкурсе участвуют команды по три человека, число команд от одной школы не ограничено. Заявки принимаются до 19 февраля по электронной почте: tkmuseum@mail.ru. Форма указана в Положении о конкурсе. Телефон для справок: (8482) 48-04-07, Ольга Ануфриева.

Организаторы конкурса: Тольяттинский краеведческий музей и благотворительный фонд «Духовное наследие».