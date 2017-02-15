Тольяттинцы могут получить информацию из городского архива

Жители Тольятти и иногородние граждане могут получить архивную информацию в МФЦ («Мои документы»), либо прислать запрос по электронной почте: archivist06@mail.ru или простым письмом по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 49, сообщает мэрия.

При запросе имущественного, биографического, генеалогического характера необходимо обратиться в МКУ «Тольяттинский архив» (тел. 310-243, 310-196).

Полная развернутая архивная справка для начисления пенсии по запросу Пенсионного фонда и информационная справка, заказанная гражданином через МФЦ, выполняются МКУ «Тольяттинский архив» в течение 30 дней. Необходимо учитывать эти сроки при подаче архивного запроса социально-правового характера.
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  3. 15.02.2017 07:54 [50] (0)
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