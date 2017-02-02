В Тольятти выступят главные претенденты на участие в Евровидении-2017

Михаил Турецкий представляет – главные претенденты на участие в Евровидение-2017 «SOPRANO»!

5 марта. МАУ Дворец культуры, искусства и творчества. «SOPRANO Турецкого» в новом шоу «Ты – все, что нужно мне».

Слова, которые мечтает услышать каждый. Нежная, страстная, кроткая, безудержная – такая разная и такая желанная. Лучше любых слов о ней расскажет… музыка. Созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни. Хорошая музыка, как настоящая любовь, не имеет возрастных ограничений.

Вечер любви и волшебства только для Вас. Не пропустите!

 
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  3. 15.02.2017 08:14 [224] (0)
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