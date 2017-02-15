«Лада» в Минске пропустила восемь шайб от «Динамо»

Тольяттинская команды завершает сезон гостевой серией матчей, которая продолжилась вчера бесславным поражением в Минске.

По итогам первого периода, несмотря на преимущество хозяев (броски в створ 16-3), была зафиксирована ничья - 2:2. На шайбы Аарона Палушая и Александра Шинкевича "дублем" ответил Андрей Иванов. Пр этом, тольяттинцы продемонстрировали отличную реализацию: из трех бросков в створ ворот Бена Скривенса цели достигли два.

Переломным стал второй период: на точные броски Аарона Палушая, Александра Лисовца и две шайбы Роба Клинкхаммера гости ответили шайбой Семена Валуйского - 6:3. На 47-й минуте Фредрик Петтерссон дважды (с интервалом в 17 секунд) реализовал "лишнего" - 8:3, сообщает пресс-служба ХК.

В третьем периоде место в воротах "Лады" занял Эдгарс Масальскис. В этом матче в составе "Лады" дебютировали защитники Данил Семенов и Антон Моренец, выступавшие за "Ладью".