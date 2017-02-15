За дискредитацию человека в интернете хотят установить штраф в 300 тысяч рублей

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение права занимать определенные должности до трех лет, сообщают РИА Новости.

Согласно законопроекту, наказание будет наступать при "пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенная публично или с использованием СМИ, либо в сети "Интернет".

Предлагается уточнить, что ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает только в случае наступления общественно опасных последствий. В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, нежели конституционные понятия "агитация" и "пропаганда". Следствием этого становится неоднозначность толкования нормы.