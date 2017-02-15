Матч Дарьи Касаткиной в Дохе остановили и перенесли

Матч первого круга теннисного турнира в Катаре между тольяттинкой Дарьей Касаткиной и румынской теннисисткой Ириной Бегу перенесен на среду.

Игра несколько раз прерывалась из-за дождя, сообщает управление физкультуры и спорта. Счет в поединке на момент остановки был 5:3 в пользу Бегу.

Интересно, что победитель встречи сегодня же должен будет сыграть во втором круге одиночного разряда против второй ракетки мира, Анжелики Кербер из Германии. И на среду также назначен матч парного разряда с участием Дарьи Касаткиной.
  1. Спорт
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  3. 15.02.2017 09:34 [162] (0)
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