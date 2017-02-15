«Ладья» отыграла три шайбы у «Спутника», но выиграть не смогла

Хоккеисты «Ладьи» в очередном матче чемпионата МХЛ на своем льду со счетом 3:4 в овертайме уступили «Спутнику» из Альметьевска.

В первом периоде гости забросили две шайбы в ворота Владислава Отпущенникова две шайбы. На 8-й минуте защитник Линар Каримов подключился в атаку, и, получив шайбу из-за ворот от партнера, поразил ближний угол. На 13-й минуте счет стал 0:2: после просмотра момента судья определил, что бросок Ильнара Динмухаметова оказался голевым - 0:2.

В начале второго периода хозяева остались втроем против пятерки гостей, и, когда на льду уже появился один из оштрафованных, ошиблись на выходе из зоны - гости перехватили шайбу и вывели к воротам Ильнара Динмухаметова - 0:3.

На 26-й минуте Евгений Грошев реализовал большинство, хорошо сыграв на чужом "пятаке" (1:3). На 28-й минуте Ринат Юмангулов, прокатившись за воротами, точно бросил с разворота, чем, похоже, застиг врасплох Илью Голубева (2:3).

На 42-й минуте Артем Фролов с "пятака" сравнял счет после передачи Леонида Николенко (3:3). В середине третьего периода после удаления Игоря Усманова хозяева остались в меньшинстве на четыре минуты, но выстояли.

Победу гостям на 4-й минуте овертайма принес Ильнар Динмухаметов (стал автором "хет-трика"), который убежал к воротам "Ладьи" (гости играли в меньшинстве), и, когда, казалось, упустил момент, сумел точно бросить - 3:4.