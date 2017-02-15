«Тольяттиазот» в 2016 году увеличил объемы производства аммиака до 2,8 млн тонн

Один из крупнейших мировых производителей аммиака — ОАО «Тольяттиазот» — подвел итоги 2016 года. За прошедший год предприятие выпустило свыше 2,8 млн тонн аммиака, увеличив объемы производства в сравнении с 2015 годом.

Благодаря программе модернизации комбината, удалось на 5% уменьшить коэффициент расхода природного газа — с 1,28 до 1,22, сообщает пресс-служба предприятия. За два последних года на заводе провели комплексный ремонт 2,3,4 и 6-го агрегатов производства аммиака, а в данный момент идет плановый капитальный ремонт агрегата №5 для повышения его эффективности. Это позволит и дальше снижать коэффициент расхода газа. По причине плановой остановки в 4-м квартале 2016 года одного из двух своих агрегатов ТоАЗ выпустил 552,2 тыс. тонн карбамида (в 2015 году этот показатель достиг отметки в 595,0 тыс. тонн).

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке минеральных удобрений, в 2016 г. предприятие продолжало демонстрировать высокие производственные результаты, — заявил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. — В наступившем году мы продолжим техническое перевооружение, работу над повышением эффективности, а также войдем в крупный инвестпроект: строительство 3-го агрегата карбамида. Вся эта работа позволит ТоАЗу и дальше сохранять лидерские позиции и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке».

На днях на «Тольяттиазоте» прошло выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской области, на котором стало известно о том, что предприятие намерено вложить в развитие своих мощностей 80 млрд рублей до 2021 года.

В настоящее время на ТоАЗе продолжается модернизация агрегатов аммиака. Кроме запланированного на будущий год строительства 3-го агрегата карбамида, в инвестпрограмму входит и возведение новейшего перегрузочного комплекса мощностью 5 млн тонн в год в порту Тамань в Краснодарском крае. Его грузооборот по аммиаку достигнет 3 млн тонн в год, а по карбамиду — 2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что на ТОАЗе планируют строить перевалочный комплекс без привлечения бюджетных средств, однако сейчас предприятие активно привлекает дополнительные источники финансирования для ключевых проектов, рассказал директор по экономике и финансам ЗАО «Тольяттиазот» Николай Неплюев.

На заседании обсудили и задачу по повышению пропускной способности железнодорожного узла «Жигулевское море». В 2016 году рост простоя вагонов на станции увеличился в два раза по отношению 2014 года. Из-за роста объемов грузоперевозок ТоАЗа и того, что другие предприятия города активно пользуются станцией «Химзаводская», специалисты ТоАЗа предложили разработать комплексную программу развития узла.

«Нашему вниманию были представлены стратегические инвестиционные проекты, которые позволят создать новые рабочие места, модернизировать производство, а также увеличить налоговые отчисления как в бюджет Самарской области, так и в бюджет РФ, — подвела итоги совещания заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Светлана Бескоровайная.