Стартовала вторая часть гонки «Волга Квест 2017»

Сегодня в 9:00 стартовала вторая, линейная часть гонки «Волга Квест 2017». Пять каюров выдвинутся с базы Услада и пойдут по Волге через Ульяновскую область в Республику Татарстан, город Бόлгар.

Формат старта – «гонка за лидером» - спортсмены стартуют в порядке лидерства, т.е. первым начнёт движение каюр, показавший наименьшее (по-другому - наилучшее) время, затем показавший второй результат, и так далее. Временной интервал между стартами определяется разницей, образовавшейся по итогам трёх этапов первой части гонки.

На трассе оборудованы три чек-поинта, в одном из которых каждому гонщику нужно сделать обязательную остановку на 8 часов. Каюры сами выбирают где остановиться на восьмичасовой отдых, и это решение – тактический элемент стратегии гонщика на длинной дистанции.

На старт второй части «Волга Квест 2017» выйдут: Арсений Тюрюмин, Жиндра Зеленка, Вячеслав Демченко, Алексей Перевозчиков и Максим Любавин

Позади 230, впереди 290 километров пути, теперь по руслу Великой русской реки. Чья стратегия окажется успешнее? Допустит ли кто-нибудь из каюров серьёзную ошибку? Как повлияют погодные условия на расстановку сил на трассе? Узнаем в эти два дня.

Пресс-служба Волга Квест

Фото: Сергей Щербатюк