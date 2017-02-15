В Тольятти ссора двух мужчин закончилась тяжким преступлением

В дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины 1958 года рождения. Пациент был доставлен в больницу из своей квартиры на улице Автостроителей, где он проживает со своей гражданской женой. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и перелом ребер.

Стражи правопорядка пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина, который недавно вернулся из мест заключения и временно проживал в квартире пострадавшего.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Предполагаемый злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что избил своего знакомого и причинил ему ножевое ранение во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие, сообщает облГлавк.