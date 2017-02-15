Сегодня ночью спасатели вытащили из огня пожилую тольяттинку

Сегодня ночью в 1:46 при отработке пожара в доме №10 на улице Баныкина спасатели Центра Гражданской Защиты спасли хозяйку квартиры 1937 г.р, сообщил руководитель «Центра гражданской защиты» Андрей Дербенев.

Для проникновения в задымленную квартиру чрезвычайщикам пришлось демонтировать железную дверь. Пока огнеборцы занимались тушением пожара, спасатели обнаружили пожилую женщину и произвели ее эвакуацию. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии и была передана сотрудникам скорой помощи.

По состоянию на утро, пенсионерка жива, но находится в тяжелом состоянии из–за травления продуктами горения.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.02.2017 12:45 [120] (0)
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