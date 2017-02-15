Драматический театр «Колесо» приглашает на спектакль «Доходное место»

Именно этим спектаклем, поставленным по самой яркой и живой пьесе Александра Островского, открылся XIX театральный сезон.

Пьеса написана 150 лет назад. Что могло произойти с сознанием человека за эти годы? И произошло ли? Спектакль рассказывает о власти денег и о том, как жизнь заставляет человека сначала прогнуться, потом сломаться, а после еще и доказывает, что этого не стоило делать. Актуально, не так ли? История о том, что быть бедным и гордым – стыдно, а честным и богатым – не получается. В этом спектакле каждый зритель захочет задать себе вопросы, но каждый ли сможет честно ответить на них?

А. Островский «Доходное место»

Молодой чиновник Жадов, амбициозный идеалист, готов жить бедно, но честно. Однако окружающие совсем не разделяют его взгляды, считая, что материальное благополучие намного важнее принципов. Жадов всё чаще ссорится с женой Полиной из-за денег и, в конце концов, уступая жене, идёт просить доходного места …

Комедия в 2-х действиях. Возраст: 16+.

Подробности по телефону: 55-12-55 (касса) и на сайте www.teatr-koleso.ru.