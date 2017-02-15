В правительстве согласовали повышение НДС

Министерства финансов и экономики согласовали общие принципы перезапуска экономического роста, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, продолжается уточнение вариантов снижения страховых взносов и повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Газета отмечает, что инициатором такого подхода стал министр экономического развития Максим Орешкин.

Согласно данным источника издания, позицию министра экономики поддерживает глава Минфина Антон Силуанов. Его ведомство опасается необходимости компенсации выпадающих доходов внебюджетных фондов из федерального бюджета. Как отмечает газета, господин Орешкин представил свой план первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

По данным РБК, в качестве основного сценария предполагается снижение общей ставки страховых взносов до 21% и компенсирующее повышение НДС. Источник издания отметил, что хотя позиции Минэкономики и Минфина согласованы, об этом не сообщается до окончательного анализа всех последствий. Источники РБК в Министерстве финансов указывают, что конкретные показатели ставок продолжают обсуждаться и уточняться. Представитель Минэкономики параметры в 21% не подтвердил.