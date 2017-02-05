Тольяттинец решил перейти дорогу на «красный» и попал в больницу

Сегодня днем на улице Автостроителей был сбит пешеход.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», в районе дома № 38 мужчина стал переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице Автостроителей от улицы 70 лет Октября двигался автомобиль «Киа». Водитель иномарки не успел остановиться и допустил наезд на человека, рассказали очевидцы.



Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую больницу. Диагноз устанавливается. На месте работают сотрудники ОГИБДД.