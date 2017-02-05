Тольяттинец решил перейти дорогу на «красный» и попал в больницу

Сегодня днем на улице Автостроителей был сбит пешеход.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», в районе дома № 38 мужчина стал переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице Автостроителей от улицы 70 лет Октября двигался автомобиль «Киа». Водитель иномарки не успел остановиться и допустил наезд на человека, рассказали очевидцы. 

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую больницу. Диагноз устанавливается. На месте работают сотрудники ОГИБДД.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.02.2017 14:07 [9] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus