В Тольятти выделят 3 миллиона рублей на бизнес и спорт

Власти Тольятти заложили в бюджет свыше 3 млн руб. дополнительно на поддержку предпринимательства и развитие физкультуры и спорта. Эти деньги необходимы для получения субсидий из вышестоящих бюджетов, размер которых составит более 23,4 млн рублей, сообщают "Городские ведомости".

Мэрия Тольятти инициировала внесение очередных изменений в текущий бюджет. Такая необходимость связана с тем, что город должен обеспечить свою долю софинансирования по таким программам, как «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2014 -2017 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Тольятти на 2017-2021 годы». Только при таком условии город может рассчитывать на финансовую поддержку областного и федерального бюджетов.

В частности, департаменту экономического развития выделено дополнительно 2,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на субсидии малому и среднему бизнесу в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга, а также затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности. Всего на эти цели из вышестоящих бюджетов в 2017 году Тольятти планируется выделить 20,649 млн рублей.

Кроме того, 275 тыс руб. добавили управлению физкультуры и спорта мэрии. Эти деньги обеспечат софинансирование расходов на закупку спортивного оборудования для СДЮСШОР № 7 «Акробат». Для этих нужд вышестоящие власти планируют предоставить тольяттинской спортшколе субсидию в размере 2,8 млн рублей.

Необходимые изменения в бюджет были одобрены сегодня, 15 февраля, на очередном заседании думы Тольятти.