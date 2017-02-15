Стал известен календарь российских соревнований по спидвею

Трековой комиссии МФР по гонкам на гаревой дорожке был разработан и утвержден Проект календаря российских соревнований на 2017 год.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, тольяттинская «Мега-Лада» начнет командный чемпионат 25 мая на своем треке:

Командный чемпионат России

18/05/ — Октябрьский -Турбина

25/05/ — Мега-Лада — Восток

08/06/ — Мега-Лада -Турбина

08/06/ — Октябрьский — Восток

22/06/ — Турбина — Мега-Лада

27/06/ — Восток — Октябрьский

13/07/ — Восток — Мега-Лада

18/07/ — Турбина — Октябрьский

03/08/ — Восток — Турбина

03/08/ — Мега-Лада — Октябрьский

10/08/ — Октябрьский — Мега-Лада

24/08/ — Турбина — Восток

14/09/ — Плей — офф

14/09/ — Плей — офф

21/09/ — Финальная часть

10/10/ — Финальная часть

Командное первенство России среди юниоров

23/05/ — 1-й этап (Октябрьский )

30/05/ — 2-й этап (Балаково )

12/09/ — ФИНАЛ (Тольятти)

Личный чемпионат России

12/06 — Полуфинал (Балаково )

31/08 — ФИНАЛ (Октябрьский )

Личное первенство России среди юниоров

02/06 — Полуфинал (Октябрьский )

05/09 — ФИНАЛ (Балаково )

Кубок России среди пар

06/06 — 1-й этап (Балаково )

22/08 — 2 -й этап (Октябрьский )

29/08 — 3-й этап (Тольятти )

13/10 — 4-й этап (Владивосток)

Первенство России среди юниоров (до 19 лет)

14/06 -ФИНАЛ (Тольятти )

Первенство России среди юношей (125-250 куб.см)

22/07 — ФИНАЛ (Балаково )

Первенство России среди юношей (80 куб.см)

08/07 — ФИНАЛ (Тольятти)

Другие соревнования:

09/09 — Мемориал Рината Марданшина (Октябрьский )

19/08 — Традиционные соревнования. Гонки на гаревой дорожке, класс 500см3. Мемориал А.А.Степанова