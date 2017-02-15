Стал известен календарь российских соревнований по спидвею

Трековой комиссии МФР по гонкам на гаревой дорожке был разработан и утвержден Проект календаря российских соревнований на 2017 год.
Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, тольяттинская «Мега-Лада» начнет командный чемпионат 25 мая на своем треке:
Командный чемпионат России
18/05/ — Октябрьский -Турбина
25/05/ — Мега-Лада — Восток
08/06/ — Мега-Лада -Турбина
08/06/ — Октябрьский — Восток
22/06/ — Турбина — Мега-Лада
27/06/ — Восток — Октябрьский
13/07/ — Восток — Мега-Лада
18/07/ — Турбина — Октябрьский
03/08/ — Восток — Турбина
03/08/ — Мега-Лада — Октябрьский
10/08/ — Октябрьский — Мега-Лада
24/08/ — Турбина — Восток
14/09/ — Плей — офф
14/09/ — Плей — офф
21/09/ — Финальная часть
10/10/ — Финальная часть
Командное первенство России среди юниоров
23/05/ — 1-й этап (Октябрьский )
30/05/ — 2-й этап (Балаково )
12/09/ — ФИНАЛ (Тольятти)
Личный чемпионат России
12/06 — Полуфинал (Балаково )
31/08 — ФИНАЛ (Октябрьский )
Личное первенство России среди юниоров
02/06 — Полуфинал (Октябрьский )
05/09 — ФИНАЛ (Балаково )
Кубок России среди пар
06/06 — 1-й этап (Балаково )
22/08 — 2 -й этап (Октябрьский )
29/08 — 3-й этап (Тольятти )
13/10 — 4-й этап (Владивосток)
Первенство России среди юниоров (до 19 лет)
14/06 -ФИНАЛ (Тольятти )
Первенство России среди юношей (125-250 куб.см)
22/07 — ФИНАЛ (Балаково )
Первенство России среди юношей (80 куб.см)
08/07 — ФИНАЛ (Тольятти)
Другие соревнования:
09/09 — Мемориал Рината Марданшина (Октябрьский )
19/08 — Традиционные соревнования. Гонки на гаревой дорожке, класс 500см3. Мемориал А.А.Степанова