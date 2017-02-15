Стал известен календарь российских соревнований по спидвею

Трековой комиссии МФР по гонкам на гаревой дорожке был разработан и утвержден Проект календаря российских соревнований на 2017 год.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, тольяттинская «Мега-Лада» начнет командный чемпионат 25 мая на своем треке:

Командный чемпионат России

18/05/ — Октябрьский -Турбина
25/05/ — Мега-Лада — Восток 
08/06/ — Мега-Лада -Турбина
08/06/ — Октябрьский — Восток
22/06/ — Турбина — Мега-Лада 
27/06/ — Восток — Октябрьский
13/07/ — Восток — Мега-Лада
18/07/ — Турбина — Октябрьский
03/08/ — Восток — Турбина
03/08/ — Мега-Лада — Октябрьский
10/08/ — Октябрьский — Мега-Лада
24/08/ — Турбина — Восток
14/09/ — Плей — офф
14/09/ — Плей — офф
21/09/ — Финальная часть
10/10/ — Финальная часть

Командное первенство России среди юниоров

23/05/ — 1-й этап (Октябрьский )
30/05/ — 2-й этап (Балаково )
12/09/ — ФИНАЛ (Тольятти)

Личный чемпионат России

12/06 — Полуфинал (Балаково )
31/08 — ФИНАЛ (Октябрьский )

Личное первенство России среди юниоров

02/06 — Полуфинал (Октябрьский )
05/09 — ФИНАЛ (Балаково )

Кубок России среди пар

06/06 — 1-й этап (Балаково )
22/08 — 2 -й этап (Октябрьский )
29/08 — 3-й этап (Тольятти )
13/10 — 4-й этап (Владивосток)

Первенство России среди юниоров (до 19 лет)

14/06 -ФИНАЛ (Тольятти )

Первенство России среди юношей (125-250 куб.см)

22/07 — ФИНАЛ (Балаково )

Первенство России среди юношей (80 куб.см)

08/07 — ФИНАЛ (Тольятти)

Другие соревнования:

09/09 — Мемориал Рината Марданшина (Октябрьский )
19/08 — Традиционные соревнования. Гонки на гаревой дорожке, класс 500см3. Мемориал А.А.Степанова
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  3. 15.02.2017 15:09 [72] (0)
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