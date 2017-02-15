За решением проблем тольяттинцы пришли к председателю Думы

На прием граждан к председателю городского парламента Дмитрию Микелю жители пришли с различными вопросами и предложениями – ситуация с нехваткой учреждений социальной сферы, традиционно остро стоящая тема ЖКХ, в частности, начисление платы и другие.

Как сообщает пресс-служба городской Думы, одной из насущных проблем, поднятых в ходе приема, является нерешенность вопроса со строительством в 18 квартале большой и вместительной школы. На эту ситуацию обращали внимание властей участники публичных слушаний, прошедших 10 января нынешнего года и посвященных «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры г.о.Тольятти на 2017-2025 годы». Пока в этом квартале планируется возвести школу на 630 мест, однако этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечить местами всех нуждающихся, ведь потребность составляет 1200 мест. Дело в том, что жилье здесь приобретали и строили люди еще не старые, у многих подрастают дети. Поэтому жители и бьют во все колокола. Возможность возвести в 18 квартале школу, покрывающую потребность, имеется, но чиновники, видимо, в силу недальновидности или непрофессионализма не решают эту проблему.

Большой поток обращений идет сейчас в Думу и в связи с новым порядком начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах. По всем вопросам заявителям даны разъяснения.

В числе вопросов, с которыми обращались горожане на прием, была и проблема с деятельностью органа ТОС 18 квартала. Председателю ТОС были даны разъяснения по процедуре регистрации устава ТОС. А судьба средств, выделяемых на работу с населением данного квартала, будет выясняться.