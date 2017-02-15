На проспекте Степана Разина 75-летний водитель устроил аварию с пострадавшей

ДТП произошло 14 февраля в 10:30 на проспекте Степана Разина. 

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» (водительский стаж - 56 лет) двигался со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, пенсионер допустил столкновение с «Lada Kalina» под управлением мужчины 1982 года рождения (стаж - 16 лет). 

В результате ДТП 28-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
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  2. TLT.ru
  3. 15.02.2017 16:03 [156] (1)
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