На проспекте Степана Разина 75-летний водитель устроил аварию с пострадавшей

ДТП произошло 14 февраля в 10:30 на проспекте Степана Разина.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» (водительский стаж - 56 лет) двигался со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, пенсионер допустил столкновение с «Lada Kalina» под управлением мужчины 1982 года рождения (стаж - 16 лет).

В результате ДТП 28-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.