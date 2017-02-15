В Тольятти пройдет семинар для приемных родителей и их детей

17 февраля в тольяттинском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для приемных родителей и их детей.

Воспитание приемного ребенка — большая ответственность. Наткнувшись на грубость или безразличие, вчерашний детдомовец может эмоционально закрыться. В таких случаях не обойтись без помощи психолога. Чтобы не доводить до крайностей, лучше заручиться поддержкой специалистов заранее.

Как соощили в мэрии, на семинаре приемные родители смогут задать вопросы общественному деятелю Александру Крутову. Он основал «Пристань» — одну из ведущих организаций по социальной адаптации детей-сирот в России. В свое время Александр сам прошел через детский дом.

Кроме того, тольяттинские родители узнают о методиках арт-терапии, которые помогут подросткам справиться со своими эмоциями.

Дополнительная информация по телефону: +7(929)718-04-55, Ольга Киселева.

Семинар начнется 17 февраля в 11:00 по адресу: бульвар Королёва, 13. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация: +7(927)772-99-98, Виктор Егер.

Организаторы семинара: общественная организация «Свой дом» и «Сообщество молодых ученых» при поддержке творческой студии «Летнее время».