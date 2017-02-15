В Тольятти во время реализации проекта «Безопасный город» похитили 2 миллиона рублей

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Зотова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, ООО «МК «Активный компонент» в 2014 году по договору с подрядной организацией - победителем аукциона на заключение муниципального контракта выполняло работы по созданию кольца оптоволоконной оптической линии на территории Тольятти. Эти работы осуществлялись в рамках проекта «Безопасный город». Программа предусматривала установку камер видеонаблюдения на дорогах, в местах массового скопления граждан и оснащение ситуационного центра.

Учредитель и руководитель ООО «МК «Активный компонент» Зотов, зная, что работы выполнены не в полном объеме, предоставил подрядчику и заказчику недостоверный акт выполненных работ, на основании чего в полном объеме получил оплату в размере около 4,5 млн рублей.

Вместе с тем в феврале 2015 года в ходе инвентаризации имущества учреждением на объекте выявлена недостача кабеля оптического волокна и коммутационных шкафов, предусмотренных техническим заданием, общей стоимостью свыше 2 млн рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.