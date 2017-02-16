Дирижер-триумфатор выступит в Тольятти!

В воскресенье, 19 февраля в 18.00, за пульт Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии встанет выдающийся молодой музыкант, 31-летний дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин, на днях одержавший грандиозную, сенсационную победу на VIII Международном конкурсе дирижеров имени Георга Шолти (Германия). Впервые триумфа в этом дирижерском состязании достиг представитель России! Кроме того, на этом конкурсе Валентину Урюпину присужден приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио.

Конкурс проходил с 7 по 12 февраля во Франкфурте-на-Майне. Членами жюри в этом году были руководители ведущих мировых оркестров, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе и Оркестр Филадельфии, и оперных театров, таких как Франкфуртская опера.

Эта победа стала еще одной ступенью Валентина Урюпина к вершинам дирижерского Олимпа. Чуть более полугода назад, в мае 2016, он стал лауреатом третьей степени престижнейшего Международного конкурса дирижеров имени Густава Малера в г. Бамберг (Германия). В 2015 – победителем II Всероссийского музыкального конкурса среди дирижеров-симфонистов (Москва). А в 2011 - победителем и обладателем специального приза Всероссийского конкурса дирижеров им. И. А. Мусина (Кострома).

Интересно, что талантливый кларнетист Валентин Урюпин свои первые опыты дирижирования получил в Тольятти в 2005 году на сессиях Молодежного симфонического оркестра Поволжья под руководством профессора Владимира Неймера (являвшегося в то время главным дирижером Национального симфонического оркестра Узбекистана).

Впоследствии Валентин Урюпин брал мастер-классы у Владимира Неймера, а затем принял решение продолжить профессиональное обучение дирижированию паралелльно с обучением игре на кларнете. Его педагогами в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского были профессоры Евгений Петров (кларнет), Александр Бондурянский (камерный ансамбль) и Геннадий Рождественский (дирижирование). Музыкант принимал участие в мастер-классах известных кларнетистов – Чарльза Найдика, Жака ди Донато, Николя Бальдеру, Романа Гийо, Мишеля Летьека, занимался дирижированием у профессоров Владимира Понькина, Анатолия Левина, Владимира Неймера.

В августе 2014 года в рамках фестиваля «Классика OPEN FEST» Валентин Урюпин выступил дирижером-постановщиком премьеры оперетты Ж.Бизе «Доктор Миракль» (в премьере был задействован симфонический оркестр Тольяттинской филармонии). В декабре 2013 года симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Валентина Урюпина осуществил запись симфонической части музыки для церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.

С 2007 года Валентин Урюпин — художественный руководитель и дирижер созданного им камерного оркестра Arpeggione (Москва).

С 2008 по 2011 год — главный приглашенный дирижер Харьковского академического молодежного симфонического оркестра.

С 2011-го — постоянный приглашенный дирижер симфонического оркестра Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

В 2011 году знаменитый дирижер Теодор Курентзис пригласил Валентина в блистательный Пермский театр оперы и балета. В театральном репертуаре музыканта – балеты «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфида», «Шут», «Ромео и Джульетта», оперы «Кармен», «Иоланта», «Паяцы», «Дуэнья», «Так поступают все женщины» и другие спектакли.

А с 2015 года к Перми добавился Ростов-на-Дону. Валентин Урюпин был приглашен в Ростовскую государственную филармонию на должность художественного руководителя и главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра.

Валентин Урюпин – победитель более 20 международных конкурсов кларнетистов (в Мюнхене, Байройте, Кортрейке, Праге, Претории, Карлино, Кьери, Никелино, Софии, Пекине, Бари, Турку, Астане, Санкт-Петербурге, Москве), включая старейший и престижнейший конкурс в Женеве. Он является победителем и обладателем специального приза Всероссийского конкурса дирижеров имени Ильи Мусина (Кострома, 2011).

Музыкант гастролирует по всему миру – в странах СНГ, Европы, в Китае, Японии, Брунее, Сингапуре, ЮАР. Валентин Урюпин принимает участие в престижных международных фестивалях. Он объехал с концертами более полусотни российских городов, концертировал в лучших региональных и столичных залах. Валентин Урюпин выступал как дирижер и солист с ведущими российскими оркестрами, среди которых Государственный академический симфонический оркестр России. Он также сотрудничал с оркестрами стран СНГ и зарубежными коллективами из Праги, Женевы, Брюсселя, Мюнхена, Турина, Мадрида, Дублина, Кухмо, Вроцлава, Пекина, Сингапура, Дурбана.

В числе творческих партнеров музыканта – дирижеры Геннадий Рождественский, Феликс Коробов, Анатолий Левин, Теодор Курентзис, Ховард Гриффитс, Дарелл Анг, Лотар Сейфарт, Йон Штургардс, альтист и дирижер Юрий Башмет, виолончелист и дирижер Александр Рудин, скрипачи Анне-Софи Муттер, Виктор Третьяков, Жан-Люк Понти, Алена Баева, Сергей Крылов, Валентин Жук, виолончелист Александр Бузлов, пианисты Александр Бондурянский, Наталия Трулль, Юлианна Авдеева, ударник Марк Пекарский, певицы Джойс ди Донато, Симона Кермес и другие известные музыканты. Валентин Урюпин ассистировал маэстро Валерию Гергиеву.

Удивительным концертным вечером 19 февраля мы сможем услышать кларнет соло, в ансамбле и с оркестром. Откроет программу Фантазия для кларнета соло современного немецкого композитора Йорга Видманна, продолжит - квинтет Ля мажор для кларнета и струнных Вольфганга Амадея Моцарта (вместе с гостем будет играть Струнный квартет филармонии), а завершит вечер симфония № 4 Роберта Шумана в исполнении Симфонического оркестра Тольяттиской филармонии под управлением Валентина Урюпина. Поклонники классики, этот вечер - подарок для вас!

Концерт 19 февраля продолжит новый абонемент Тольяттинской филармонии под названием «Парад дирижеров».

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+.