На дорогах вблизи Тольятти прошла акция «Вас любят и ждут дома»  

14 февраля на посту ДПС вблизи села Зеленовка  сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района и ЮИДовцы провели профилактическую акцию « Вас любят и ждут дома».

Целью мероприятия явилось предупреждение дорожно-транспортных происшествий, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также поднятие имиджа сотрудника полиции. Дети и инспектора ГИБДД в очередной раз напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и применении ремней безопасности, о правилах перевозки детей в автомобиле.

В качестве подарков участникам дорожного движения полицейские приготовили авто-наклейки, школьники нарисовали «валентинки» с призывами о соблюдении Правил дорожного движения. Водители транспортных средств были приятно удивлены, получив в пути «сердечко» из рук детей и пообещали соблюдать ПДД, быть внимательными  на дороге и заботиться о будущем.

Заместитель начальника ОГИБДД О МВД по Ставропольскому району подполковник полиции Наталья Папкова пожелала каждому водителю удачной и безопасной дороги: «Соблюдайте ПДД! Помните, Вас любят и ждут дома».
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 16.02.2017 07:02 [92] (0)
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