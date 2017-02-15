Сотрудники ГИБДД изъяли у испугавшегося пешехода наркотики

В Тольятти сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД Тольятти, несущие службу на посту на улице Магистральной, остановили для проверки документов пешехода, который увидев сотрудников полиции, заметно занервничал. Для проведения личного досмотра и дальнейшего разбирательства стражи правопорядка пригласили двух понятых.

В ходе досмотра у мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения. Специалист сообщили о том, что изъятым является наркотическое средство (марихуана) общей массой более 12 грамм, что относится к значительному размеру.

Задержанным оказался безработный житель Тольятти 1972 года рождения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ранее, мужчина уже был судим по аналогичной статье.

По произведенным задержаниям сотрудниками ГИБДД Тольятти, в 2017 году (за неполные два месяца) возбуждено 17 уголовных дел по статье ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение, либо сбыт наркотических средств. Сотрудниками ГИБДД Тольятти изъято около двух килограммов наркотического вещества, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.