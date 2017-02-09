В аварии двух автомобилей на перекрестке Карла-Маркса - Комсомольская пострадала женщина (фото)

15 февраля в Центральном районе на перекрестке улиц Карла Маркса и Комсомольской произошла авария, после которой один человек был госпитализирован.



ВАЗ-2107 двигался от улицы Советской в сторону улицы Ленина. Как сообщают «Происшествия Тольятти», по версии водителя «семерки», он стоял между проезжих частей улицы Карла Маркса вторым по счету, дожидаясь, когда закончится автомобильный поток с правой стороны. При этом за ним стоял еще один автомобиль. Когда первая машина начала движение и пересекла дорогу, водитель «семерки» также начал движение. После выезда на перекресток в его автомобиль с правой стороны врезалась «Лада» 12-й модели.



По версии второго участника аварии, он двигался в сторону улицы Горького на разрешающий сигнал светофора. Когда светофор начал «мигать», он прибавил скорость. Водитель увидел, что перекресток проехал автомобиль. Однако на перекрестке появилась еще одна машина - ВАЗ-2107, с которой он и допустил столкновение, не имея возможности избежать аварии.



При этом, свидетели из машины, стоящей за «семеркой» утверждают, что на Карла Маркса к тому моменту уже загорелся красный сигнал светофора, в связи с чем оставили водителю свои контактные данные. Так ли это на самом деле предстоит выяснить сотрудникам ОГИБДД.



В результате ДТП пострадала пассажирка «семерки», на чью сторону пришелся удар. Чтобы извлечь ее из салона, спасателям пришлось применить спец.технику. Женщина была госпитализирована в городскую больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Фото: «Происшествия Тольятти».