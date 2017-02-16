Футбольную «Ладу-Тольятти» возглавил Рустем Хузин

Новый главный тренер автозаводцев подписал контракт с клубом до конца сезона 2016/17.

До приезда в Тольятти 45-летний казанский специалист, обладающий тренерской категорией PRO, возглавлял «Рубин-2», пермский «Амкар» и нижнекамский «Нефтехимик». С последним клубом по итогам прошлого сезона Рустем Агзамович выиграл зону «Урал-Поволжье» и вывел команду в Футбольную Национальную Лигу. Также к числу его достижений на тренерском поприще стоит отнести второе место «Амкара» в молодежном Первенстве РФПЛ по итогам 2010 года.

Большую часть своей игровой карьеры Хузин провел в казанском «Рубине». Помимо выступлений в составе флагмана татарстанского футбола он также в свое время защищал цвета волгоградского «Ротора», пермского «Амкара» и димитровградской «Лады».
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 16.02.2017 09:31 [62] (0)
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