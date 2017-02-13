Водители Тольятти продолжают игнорировать автомобили с включенными спецсигналами

Нередки случаи, когда бригаде Скорой помощи, либо МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь, поскольку водители препятствуют проезду транспортных средств.

В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы ДПС ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти совместно со службой скорой помощи или МЧС проводят операцию «Маяк». Цель данной операции – научить наших водителей соблюдать ПДД, в частности предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Результаты проведенного 14 февраля мероприятия показали, что водители Тольятти не спешат предоставить преимущество автомобилю с включенными маяками. Три  водителя были привлечены к административной ответственности.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает п. 3.2, 3.3 Правил дорожного движения, которые гласят:

п. 3.2 «При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

п. 3.3 «Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости».

За нарушение данных пунктов ПДД водители будут нести административную ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Стоит ли говорить о том, что движение автомобилей с включенными маяками – это экстренный выезд, и чем быстрее сотрудники служб окажутся около пострадавших, тем больше вероятность успеха в оказании им помощи.
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  3. 16.02.2017 10:10 [134] (0)
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