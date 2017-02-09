Тольяттинцев приглашают на выставку «ПЁТР ОССОВСКИЙ. ПАМЯТИ АВТОРА»

Волжская картинная галерея представляет: Выставка "ПЁТР ОССОВСКИЙ. ПАМЯТИ АВТОРА". Живопись/ графика.

Пётр Оссовский (1925- 2015) - Народный художник СССР, Лауреат Государственной премии СССР и Международной премии им. Шолохова, Действительный член Российской академии художеств, один из основателей сурового стиля в искусстве, являлся крупнейшим художником России второй половины ХХ века. Первые работы Оссовского, показанные в Москве на молодежных выставках 50-х годов, "У переезда", "Московские окраины", "Районный центр" и др. были неожиданны и по выбору мотива и по свежести художественного решения. Уже в них появились те черты в искусстве, которые стали характерны для художников-шестидесятников - внимание к жизни простых людей без украшательства и пафоса. В 1960 году он создает "Три поколения" - одно из полотен, определивших появление "сурового стиля" в нашем искусстве.

В 1962-64 гг он пишет циклы "Куба" и "Мексика", в 1965 - "Люди Сибири" с ее строителями и могучей техникой, в 1970 году - масштабный цикл "Рубежи жизни родины". Затем художник со всей энергией и неистовостью погружается в мир славянский - Чехия, Словакия, Болгария, Польша, и, наконец, серия "На земле древнего Пскова" - величественное сказание о нашем времени и ее людях.

Интерес к истории России побуждает художника к созданию композиций, посвященных судьбе России в ХХ веке. Это триптих "Баллады о революции" (1986) и полиптих "История красной державы" (2006), переосмысленный художником цикл "Рубежи жизни Родины" 70-х годов, полиптих "Русские матери" (2006).

Петр Оссовский ушел из жизни в 2015 году, но до последнего дня он был полон творческих замыслов. В своих записных книжках он писал: "...пока моя рука способна держать кисть и перо, они будут активно говорить о том, что меня волнует, и о чем я хочу поведать людям".

Ждем вас по адресу б-р Ленина, 23

с 9 февраля по 1 апреля

ВТ-СБ, с 11_18-00

ВХОД - СВОБОДНЫЙ

Тел. Для справок и по вопросам коллективного посещения: 89061291161/

Возраст: 0+.