«Ладья» вновь проиграла альметьевскому «Спутнику»

В очередном матче чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась со "Спутником" из Альметьевска, которому накануне уступила в овертайме (3:4).

Счет на 4-й минуте в большинстве открыл нападающий "Спутника" Игорь Козин и после этого команды на долгое время словно забыли о воротах. Лишь на 42-й минуте "Ладья" смогла сравнять счет: также в большинстве Алексей Сыромятников сделал передачу в центр, и Евгений Грошев отправил шайбу под перекладину - Илья Голубев был бессилен.

На 51-й минуте гости вышли вперед: Ильнур Динмухаметов получил шайбу за линией ворот от Игоря Козина, хладнокровно выехал к воротам и отправил шайбу в ворота Арсения Никонорова. За 2.16 до окончания третьего периода "Ладья" получила большинство после того, как голкипер гостей, выбивая шайбу, опасно сыграл против Леонида Николенко. "Ладья" после тайм-аута заменила голкипера шестым полевым игроком, на последней минуте Дмитрий Дрожжин, Игорь Усманов и Алексей Сыромятников имели шансы спасти хозяев от поражения, но первым двум не хватило точности при бросках с близкого расстояния, а с броском Сыромятникова справился Голубев. Победа гостей.

Фото: ХК "Лада".