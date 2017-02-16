АВТОВАЗ локализовал двигатель Renault-Nissan HR16

АВТОВАЗ получил от Альянса Renault-Nissan одобрение на производство моторов HR16 по полному циклу. Соответствующее заключение было подписано уполномоченными органами Альянса Renault-Nissan после аудита технологии и тестов серийной продукции, сообщили на предприятии.

В январе 2017 года на АВТОВАЗе освоены литье основных элементов мотора HR16 – блока и головки блока цилиндров, механическая обработка этих алюминиевых заготовок, а также обработка коленчатого вала. Таким образом, АВТОВАЗ и Альянс Renault-Nissan максимально увеличили уровень локализации двигателя HR16, который собирается в Тольятти. На сегодня это единственный иностранный мотор, выпускаемый в России со столь глубокой степенью локального производства.

Для новых технологических операций на АВТОВАЗе смонтирована установка алюминиевого литья и автоматические линии механической обработки деталей HR16. Производственная мощность – 150 тысяч двигателей в год. Перед новым этапом локализации производство прошло несколько циклов испытаний и отладки технологии. Для того, чтобы добиться требуемого уровня качества, было изготовлено более 60 моторов, которые прошли тесты на стендах и в составе автомобилей. В январе 2017 года аудит Альянса подтвердил высокое качество моторов, изготовленных на АВТОВАЗе.

Мотор НR16 – один из базовых двигателей Альянса. Среди технических особенностей – алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, изменяемые фазы газораспределения, стальной коленвал, нерегулируемые толкатели клапанов вместо гидроопор, цепь ГРМ вместо ремня. Конструкция двигателя предусматривает совершенно новый уровень точности изготовления деталей. На производстве моторов HR16 применена система качества, обеспечивающая соответствие продукции международным стандартам Альянса Renault-Nissan. На каждой операции действует система защиты от ошибок: в случае нарушения технологии автоматика останавливает конвейер. В систему качества входит многоступенчатый контроль на производственной линии. Каждый собранный двигатель проходит тестирование в разных режимах на специальном стенде. Технологией предусмотрена еженедельная проверка, когда один из моторов полностью разбирают и анализируют качество его изготовления. Аналогичные требования применяются и в процессе выпуска двигателей LADA.

«Освоив производство базовых деталей для HR16, АВТОВАЗ вышел на новый уровень локализации иностранного двигателя, - заявил Исполнительный Вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству и управлению цепочкой поставок Алеш Братож. – АВТОВАЗ продолжает интеграцию с Альянсом, становясь полноправным международным производителем и поставщиком высокотехнологичных агрегатов».

Напомним, что первый этап локализации мотора HR16 был осуществлен полтора года назад, когда на АВТОВАЗе была освоена сборка этих двигателей в новом современном цехе. Также здесь собираются моторы Альянса К4 и механические коробки передач.

Фото: АВТОВАЗ